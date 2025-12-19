Скидки
Экс-игрок «Краснодара» и сборной Армении Мовсисян назвал Сперцяна лучшим футболистом РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» и сборной Армении Юра Мовсисян назвал лучшего футболиста Мир РПЛ прямо сейчас. Он выделил действующего капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

— Думаю, люди недооценивают Сперцяна. Сейчас он лучший футболист в России, и никто не сможет меня переспорить. У него есть результативность, прекрасные матчи, а ещё Эдо очень стабилен.

— Для сборной Армении он тоже главный лидер?
— Да, ровно такой же, как и для «Краснодара». Сперцян — лидер всегда, где бы он ни находился. Также Эдо не самая громкая личность, тихий человек, но на поле он говорит и говорит громко. Сперцян чень молод, но для национальной сборной Армении — глыба и лидер. Очень хорошо, что в команде есть такой футболист, – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

