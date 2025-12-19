Скидки
«Пари НН» сообщил о назначении заместителя спортивного директора клуба

Заместителем спортивного директора «Пари Нижний Новгород» стал Михаил Костюков. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Уроженец Нижнего Новгорода хорошо знаком любителям футбола. 34-летний специалист – воспитанник нижегородской школы футбола (ДЮСК «Сормович»). Михаил начинал карьеру в дублях «Нижнего Новгорода» и «Волги». Также выступал за дзержинский «Химик» и за основную команду «Волга».

Костюков несколько лет провёл в клубах Премьер-Лиги, выступая за «Амкар», «Енисей», «Тамбов» и «Рубин». Также Михаил играл за махачкалинское «Динамо» и «СКА-Хабаровск». Завершив игровую карьеру в клубе «Волна» в 2025 году, Михаил принял решение продолжить свой путь в футболе в роли спортивного менеджера.

Футбольный клуб «Пари НН» приветствует Михаила Александровича! Мы желаем ему успехов, плодотворной работы на благо нашего клуба и всего нижегородского футбола!» — написано в сообщении клуба.

