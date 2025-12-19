Юра Мовсисян высказался о последних результатах и перспективах сборной Армении

Бывший нападающий сборной Армении Юра Мовсисян высказался о последних результатах и перспективах своей национальной команды.

«Группа сборной Армении в отборе была очень тяжёлой. Португалия — вторая или третья по силе сборная в мире, если не самая сильная. Не забывайте об этом. Венгрия и Ирландия — тоже очень хорошие команды. Хочу сказать одно: я действительно верю в нашего тренера. Ему нужно дать время, чтобы команда обрела правильную ментальность, изменила его. Думаю, он может это сделать. Это уже можно наблюдать на поле: игроки мотивированы, они верят в себя. Если мы дадим Меликяну время, вскоре увидим другую команду.

Знаю, результаты у сборной не самые лучшие, но сейчас я не хочу фокусироваться на этом. У команды многое работало, но, к сожалению, мы играли против Португалии. Тем не менее я как бывший футболист вижу, как много работает Меликян. И я очень оптимистичен насчёт будущего сборной Армении.

Да, возможностей отобраться на тот же чемпионат мира стало больше. Но не забываем, что Армения играет в Европе, сильнейшем футбольном континенте. Страны с других континентов могут легче отобраться на ЧМ, но в Европе это никогда не будет просто. Очень рад за сборную Кюрасао, за Узбекистан и остальные маленькие страны, вышедшие на чемпионат мира. Счастлив, что у них есть такая возможность, думаю, что в недалёком будущем мы увидим и Армению на крупном международном соревновании. Однако это будет непросто», – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.