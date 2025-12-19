Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он одарён богом». Экс-игрок клубов МЛС Мовсисян отреагировал на первый титул Месси в США

«Он одарён богом». Экс-игрок клубов МЛС Мовсисян отреагировал на первый титул Месси в США
Комментарии

Бывший футболист ряда российских и американских клубов Юра Мовсисян высказался об успехах Лионеля Месси в США. Недавно аргентинец в составе «Интер Майами» выиграл МЛС.

«Счастлив за Месси. С учётом того, чего он достиг за свою карьеру, сейчас наблюдать его здесь, в МЛС, — невероятно. Очень здорово смотреть за тем, как он здесь играет и что делает на поле даже в своём возрасте. Люди думают, что МЛС — слабая лига, но это не так. Его игра здесь и победа «Интера Майами» — это прекрасно для местного и мирового футбола.

Месси одарён богом. Вещи, которые он вытворяет на поле, не может повторить ни один игрок в мире. Это фантастика, что мы являемся свидетелями его игры в Штатах и застали эру его противостояния с Роналду», – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
7 самых дорогих игроков МЛС. Месси не попал в первую пятёрку!
Истории
7 самых дорогих игроков МЛС. Месси не попал в первую пятёрку!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android