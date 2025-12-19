«Он одарён богом». Экс-игрок клубов МЛС Мовсисян отреагировал на первый титул Месси в США

Бывший футболист ряда российских и американских клубов Юра Мовсисян высказался об успехах Лионеля Месси в США. Недавно аргентинец в составе «Интер Майами» выиграл МЛС.

«Счастлив за Месси. С учётом того, чего он достиг за свою карьеру, сейчас наблюдать его здесь, в МЛС, — невероятно. Очень здорово смотреть за тем, как он здесь играет и что делает на поле даже в своём возрасте. Люди думают, что МЛС — слабая лига, но это не так. Его игра здесь и победа «Интера Майами» — это прекрасно для местного и мирового футбола.

Месси одарён богом. Вещи, которые он вытворяет на поле, не может повторить ни один игрок в мире. Это фантастика, что мы являемся свидетелями его игры в Штатах и застали эру его противостояния с Роналду», – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.