Экс-игрок клубов МЛС Мовсисян: ЧМ в США станет лучшим в истории

Бывший игрок сборной Армении и ряда американских клубов Юра Мовсисян высказался о предстоящем чемпионате мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

— После жеребьёвки многие особенно опасаются, что чемпионат мира в США будет не самым интересным.

— Не думаю. Когда на турнире 48 команд, обязательно будет много групп, далеко не все из которых могут быть интересными. Но как только начнётся плей-офф, станет совсем иначе. Я очень рад, что США примут чемпионат мира по футболу — это будет невероятная атмосфера! Америка очень развита, здесь прекрасные стадионы. Будет замечательно видеть весь мир, который приедет сюда, в Канаду и Мексику. Поверьте, США уже готовы к ЧМ! (смеётся) Уже давно. Это будет очень интересно.

— Соккер всё ещё не самый популярный вид спорта в США, как местные жители ждут чемпионат мира?

— Все здесь очень этого ждут, все рады. После чемпионата мира по футболу Лос-Анджелес примет Олимпиаду, так что сейчас для людей в Америке наступает очень интересное время. Это будет впечатляюще.

Думаю, чемпионат мира в США станет лучшим в истории по организации и атмосфере. С каждым новым чемпионатом мира страна-организатор учится на ошибках предыдущих турниров. Уверен, чемпионат мира в США станет самым лучшим и самым красивым, с прекрасными стадионами, видами и прочим, – сказал Мовсисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.