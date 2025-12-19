Дэвид Бекхэм поздравил Тьерри Анри с получением награды Lifetime Achievement

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поздравил Тьерри Анри с наградой Lifetime Achievement, которую француз получил вчера, 18 декабря.

«Тьерри, я хочу тебя поздравить. Ты заслужил эту награду за всё, чего ты добился на поле, и за всё, что ты продолжаешь делать вне поля.

К сожалению, мы долгое время были соперниками. Один из вопросов, которые мне постоянно задают: с кем я хотел бы сыграть из тех, с кем мне не удалось побывать в одной команде? И я всегда говорю – Тьерри Анри. Поздравляю, приятель, так держать», – приводит слова Бекхэма RMC Sport.

Бекхэм также является обладателем награды Lifetime Achievement, которую он получил в 2010 году.