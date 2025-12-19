Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Бекхэм поздравил Тьерри Анри с получением награды Lifetime Achievement

Дэвид Бекхэм поздравил Тьерри Анри с получением награды Lifetime Achievement
Комментарии

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поздравил Тьерри Анри с наградой Lifetime Achievement, которую француз получил вчера, 18 декабря.

«Тьерри, я хочу тебя поздравить. Ты заслужил эту награду за всё, чего ты добился на поле, и за всё, что ты продолжаешь делать вне поля.

К сожалению, мы долгое время были соперниками. Один из вопросов, которые мне постоянно задают: с кем я хотел бы сыграть из тех, с кем мне не удалось побывать в одной команде? И я всегда говорю – Тьерри Анри. Поздравляю, приятель, так держать», – приводит слова Бекхэма RMC Sport.

Бекхэм также является обладателем награды Lifetime Achievement, которую он получил в 2010 году.

Материалы по теме
Тьерри Анри получил награду за достижения всей карьеры
Тьерри Анри посвятил награду Lifetime Achievement своим детям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android