Орлов: у меня есть теория, что каждой команде нужен рыжий футболист

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал свою теорию, что каждой футбольной команде нужен рыжий игрок.

«Денис Адамов — рыжий. А у меня есть теория, что в команде обязательно должен быть рыжий. Примеры: Пол Скоулз, Павел Садырин, Валерий Лобановский. Они все были рыжие и многого добились в спорте, понимаете? Рыжие они всегда упрямые, и это хорошо. В Англии вообще есть присказка, что в каждой команде должен быть один рыжий. Но два — уже нельзя. Потому что это будет конфликт между ними. Это просто наблюдение по жизни, но характер в спорте — это главное», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».