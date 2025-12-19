Скидки
Орлов считает, что переход Миранчука в «Аталанту» был ошибкой

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о неудачном периоде российского хавбека Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте». Он не смог закрепиться в составе клуба из Бергамо и перешёл в американскую «Атланту Юнайтед».

«Алексею Миранчуку не повезло. Он пошёл к Гасперини в «Аталанту». И это была ошибка, потому что его позвали туда агенты, а не тренер. Если главный тренер зовёт — иди. А здесь позвали агенты. И посмотрите, какая была адаптация: он не мог держать темп все 90 минут. Я же всё время говорю это про наших футболистов. В Европе играют больше, и в каком темпе! Мы не можем держать 90 минут темп игры, потому что российские тренеры не дорабатывают. Ну а Алексей Миранчук — это проявление характера. Он же выдержал всё-таки, и потом его забрали в МЛС», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

