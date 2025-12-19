Константин Генич объяснил выбор в пользу Мусаева в голосовании за лучшего тренера РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему выбрал возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября и декабря.

«Краснодар» был хорош и физически, и ментально, и психологически, и эмоционально. Если вдруг что-то шло не так, команда не ломалась, здорово реагировала на не лучшие отрезки в матчах и всё в конечном итоге переворачивала в свою пользу. «Краснодар» ушёл на перерыв лидером чемпионата, одержав несколько впечатляющих побед: прекрасная игра с «Крыльями», суперфутбол с ЦСКА.

Под руководством Мусаева «Краснодар» становится ещё более монолитным коллективом, претендующим на чемпионство в последние годы», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.