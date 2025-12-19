Скидки
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Канчельскис пожелал Сафонову выздоровления после перелома руки в матче с «Фламенго»

Канчельскис пожелал Сафонову выздоровления после перелома руки в матче с «Фламенго»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис пожелал голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову выздоровления после перелома руки в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Отбить четыре пенальти — здорово. Матвей молодец! Можно сказать ему спасибо, помог команде выиграть. Матвею желаю скорейшего выздоровления. Сафонов на данный момент первый номер в сборной России. У нас хорошая школа вратарей. Очень рад за Матвея. Он продолжает двигаться, не смотрит на разговоры, слухи, а просто делает свою работу», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

