Канчельскис пожелал Сафонову выздоровления после перелома руки в матче с «Фламенго»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис пожелал голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову выздоровления после перелома руки в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Отбить четыре пенальти — здорово. Матвей молодец! Можно сказать ему спасибо, помог команде выиграть. Матвею желаю скорейшего выздоровления. Сафонов на данный момент первый номер в сборной России. У нас хорошая школа вратарей. Очень рад за Матвея. Он продолжает двигаться, не смотрит на разговоры, слухи, а просто делает свою работу», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.