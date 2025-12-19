Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов предположил, как бы сыграли российские клубы в еврокубках

Александр Бубнов предположил, как бы сыграли российские клубы в еврокубках
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, как бы сыграли российские клубы в еврокубках в случае возвращения на международную арену. Россияне отстранены от турниров международного уровня с 2022 года.

«На мой взгляд, если это случится, то «Краснодар»… У нас сейчас рейтинги низкие, потому только чемпион [будет представлять страну] в Лиге чемпионов. Думаю, «Краснодар» конкурентоспособен, он достойно выступит. В том смысле, что ничего не выиграет, но может из группы выйти и побиться в плей-офф. «Зенит» попадает в Лигу Европы, получается.

Ну, он тоже ничего там не выиграет, но выступит в целом неплохо. Может тоже из группы выйти. «Локо» где будет играть? Лига конференций? Тоже сыграют [хорошо]. ЦСКА тот же, если купит нападающего», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов рассказал, какой игрок необходим «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android