Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, как бы сыграли российские клубы в еврокубках в случае возвращения на международную арену. Россияне отстранены от турниров международного уровня с 2022 года.

«На мой взгляд, если это случится, то «Краснодар»… У нас сейчас рейтинги низкие, потому только чемпион [будет представлять страну] в Лиге чемпионов. Думаю, «Краснодар» конкурентоспособен, он достойно выступит. В том смысле, что ничего не выиграет, но может из группы выйти и побиться в плей-офф. «Зенит» попадает в Лигу Европы, получается.

Ну, он тоже ничего там не выиграет, но выступит в целом неплохо. Может тоже из группы выйти. «Локо» где будет играть? Лига конференций? Тоже сыграют [хорошо]. ЦСКА тот же, если купит нападающего», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».