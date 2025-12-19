Луис Энрике высказался о сломавшем руку Матвее Сафонове

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о получившем травму голкипере команды Матвее Сафонове. Ранее пресс-служба парижан сообщила, что россиянин сломал левую руку во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго».

«Травма Сафонова? Мы не знаем, как это произошло. Вероятно, после третьего пенальти. Он продолжил играть, это правильный настрой — помогать команде», — сказал Энрике на пресс-конференции.

В игре с «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти и помог парижанам выиграть трофей. Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.