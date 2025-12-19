Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что бы ни случилось, меня не сломать». Матвей Сафонов — о своём повреждении

«Что бы ни случилось, меня не сломать». Матвей Сафонов — о своём повреждении
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал события последних двух дней, включая победу парижан в Межконтинентальном кубке и свою травму. Ранее стало известно, что Сафонов получил перелом руки по ходу игры с «Фламенго».

«Ребят, возвращаюсь после застоя. Спасибо за ваши тёплые слова. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо. Продолжаем работать и идти дальше. На этом нельзя останавливаться. И, вы же знаете, что бы ни случилось, меня не сломать», — сказал Сафонов в опубликованном в своём телеграм-канале видео.

Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranym6Fi4J
Материалы по теме
Официально
Матвей Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка с «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android