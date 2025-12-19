«Что бы ни случилось, меня не сломать». Матвей Сафонов — о своём повреждении

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал события последних двух дней, включая победу парижан в Межконтинентальном кубке и свою травму. Ранее стало известно, что Сафонов получил перелом руки по ходу игры с «Фламенго».

«Ребят, возвращаюсь после застоя. Спасибо за ваши тёплые слова. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо. Продолжаем работать и идти дальше. На этом нельзя останавливаться. И, вы же знаете, что бы ни случилось, меня не сломать», — сказал Сафонов в опубликованном в своём телеграм-канале видео.

Выиграй iPhone 17 в новогоднем ледяном заезде ИГРАТЬ