«Уникальная история». Григорян рассказал, почему считает лучшим тренером РПЛ Талалаева

Бывший главный тренер «Кубани» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о возглавляющем калининградскую «Балтику» Андрее Талалаеве. Григорян выбрал Талалаева лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября-декабря. Награду получил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Мы видим абсолютно уникальную историю, когда его команда парализует всех лидеров без исключения. Команда Талалаева – это команда, состоящая из игроков, которых ещё недавно не то что никто не знал, но никто не думал, что эти футболисты смогут играть столь эффективно на таком уровне.

Также Андрей Викторович совмещает максимальный набор очков со своими эпатажными интервью, дисквалификацией, постоянным участием в прямых эфирах «Матч ТВ», что делает его абсолютно уникальной персоной, которую не касается такое правило, что нельзя распыляться и нужно уметь сосредоточиться на одном деле. Он опровергает этот постулат, умея сосредоточиться на всём подряд», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.