Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уникальная история». Григорян рассказал, почему считает лучшим тренером РПЛ Талалаева

«Уникальная история». Григорян рассказал, почему считает лучшим тренером РПЛ Талалаева
Комментарии

Бывший главный тренер «Кубани» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о возглавляющем калининградскую «Балтику» Андрее Талалаеве. Григорян выбрал Талалаева лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября-декабря. Награду получил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Мы видим абсолютно уникальную историю, когда его команда парализует всех лидеров без исключения. Команда Талалаева – это команда, состоящая из игроков, которых ещё недавно не то что никто не знал, но никто не думал, что эти футболисты смогут играть столь эффективно на таком уровне.

Также Андрей Викторович совмещает максимальный набор очков со своими эпатажными интервью, дисквалификацией, постоянным участием в прямых эфирах «Матч ТВ», что делает его абсолютно уникальной персоной, которую не касается такое правило, что нельзя распыляться и нужно уметь сосредоточиться на одном деле. Он опровергает этот постулат, умея сосредоточиться на всём подряд», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
Константин Генич объяснил выбор в пользу Мусаева в голосовании за лучшего тренера РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android