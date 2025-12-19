Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У всех после такого отпали вопросы». Мамаев — об игре Сафонова в матче с «Фламенго»

«У всех после такого отпали вопросы». Мамаев — об игре Сафонова в матче с «Фламенго»
Комментарии

Бывший российский футболист Павел Мамаев оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре пенальти и помог парижанам выиграть трофей.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Что тут обсуждать? Матвей провёл потрясающую игру. Я же не главный тренер, чтобы решать вопросы с составом. Сафонов лишний раз доказал свой высочайший уровень. У всех после такого отпали вопросы о его мастерстве», — приводит слова Мамаева Metaratings.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

Материалы по теме
Официально
Матвей Сафонов сломал руку во время финала Межконтинентального кубка с «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android