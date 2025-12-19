«У всех после такого отпали вопросы». Мамаев — об игре Сафонова в матче с «Фламенго»
Бывший российский футболист Павел Мамаев оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре пенальти и помог парижанам выиграть трофей.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Что тут обсуждать? Матвей провёл потрясающую игру. Я же не главный тренер, чтобы решать вопросы с составом. Сафонов лишний раз доказал свой высочайший уровень. У всех после такого отпали вопросы о его мастерстве», — приводит слова Мамаева Metaratings.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.
