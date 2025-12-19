«Сейчас ещё слишком рано судить». Тьерри Анри поддержал Уилфрида Нэнси

Тьерри Анри поддержал своего бывшего коллегу по «Монреаль Импэкт» Уилфрида Нэнси. Две недели назад Нэнси стал главным тренером шотландского «Селтика» и потерпел четыре поражения в первых четырёх матчах – худшая серия поражений клуба с 1978 года.

Некоторые болельщики уже призывают к уходу специалиста, однако Анри считает, что он заслуживает больше времени для работы с командой.

«Вижу, как люди просят его уйти. Как тренер думаю, что ещё слишком рано об этом говорить.

Пусть работает, пусть творит, возможно, вы оцените его в конце сезона. Тяжело прийти и попытаться навязать свою философию и идентичность клубу, который, возможно, не знаю, потому что видел не так много матчей – играет по-другому. Сейчас ещё слишком рано судить, но думаю, он может всё изменить. Отличный, очень умный парень», – приводит слова Анри RMC Sport.