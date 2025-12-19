В ПАОКе отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Фёдору Чалову

Пресс-служба греческого ПАОКа опровергла появившуюся информацию о переговорах по переходу нападающего Фёдора Чалова в ЦСКА. В текущем сезоне форвард принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«ПАОК не ведёт переговоры с ЦСКА по переходу Фёдора Чалова», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы ПАОКа Sport24.

Чалов выступает за ПАОК с 2024 года. Ранее Фёдор играл за ЦСКА, в составе которого дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Во второй половине сезона-2021/2022 Чалов выступал за «Базель» на правах аренды.