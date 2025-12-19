Джан Пьеро Гасперини прокомментировал задержки времени вратарями

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказал своё мнение о затягивании времени вратарями. Специалист считает, что подобные ситуации ведут к риску превращения футбола в мини-футбол.

«Что мне не нравится, так это ситуация с затягиванием времени вратарями. Новое правило хорошее, но нам нужно контролировать моменты, когда мяч находится на земле рядом с вратарём.

В матче с «Интером» у «Комо» мяч 51 раз оказывался у вратаря, это не нравится болельщикам. Фанаты хотят видеть, как игра идёт вперед, хотят видеть дриблинг. Риск в том, что игра превратится в некрасивый футбол, похожий на мини-футбол, на который неприятно смотреть. Как любители этого вида спорта мы должны попытаться что-то с этим сделать, играя вперед, а не назад», – приводит слова тренера сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.