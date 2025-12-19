Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот рассказал о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ с «Тоттенхэмом»

Слот рассказал о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Результаты обследования Гакпо выглядят многообещающими, а это значит, что он может вернуться немного раньше, чем ожидалось две недели назад. Но это точно не завтра и не на следующей неделе. Джозеф Гомес тоже не в составе на выходные, а Собослаи вчера тренировался, участвовал в части тренировки впервые, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать. Мы поговорим с игроком и медицинским персоналом. Если он будет чувствовать себя комфортно и выполнит все необходимые действия, тогда он выйдет на поле. Доминик был для меня игроком основного состава на протяжении полутора лет, что я здесь нахожусь, учитывая его игру, он был бы в стартовом составе завтра, если бы был полностью здоров», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 16 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Тоттенхэм» располагается на 11-й строчке, у команды 22 очка в активе.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот: когда выигрываешь 2:0, сразу говорят, что мы стали надёжнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android