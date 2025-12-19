Слот рассказал о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

«Результаты обследования Гакпо выглядят многообещающими, а это значит, что он может вернуться немного раньше, чем ожидалось две недели назад. Но это точно не завтра и не на следующей неделе. Джозеф Гомес тоже не в составе на выходные, а Собослаи вчера тренировался, участвовал в части тренировки впервые, так что посмотрим, как он будет себя чувствовать. Мы поговорим с игроком и медицинским персоналом. Если он будет чувствовать себя комфортно и выполнит все необходимые действия, тогда он выйдет на поле. Доминик был для меня игроком основного состава на протяжении полутора лет, что я здесь нахожусь, учитывая его игру, он был бы в стартовом составе завтра, если бы был полностью здоров», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 16 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Тоттенхэм» располагается на 11-й строчке, у команды 22 очка в активе.