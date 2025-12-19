Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити» в конце сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию, что он может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что на место испанского специалиста рассматривается Энцо Мареска.

«Последние три-четыре года мне постоянно задают этот вопрос. Рано или поздно, возможно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду из «Сити». Понимаю этот вопрос, но у меня осталось 18 месяцев [по контракту], я этому очень рад. Этот вопрос задают каждый сезон, меня это устраивает.

Что должно произойти, то произойдёт, клуб должен быть ко всему готов, но сейчас этот вопрос не обсуждается. Даже если у меня есть контракт на 10 лет или на полгода, футбол всё равно сильно меняется. Сейчас я сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней проведу с отцом за игрой в гольф, это всё», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

54-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.

