Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити» в конце сезона

Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити» в конце сезона
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию, что он может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что на место испанского специалиста рассматривается Энцо Мареска.

«Последние три-четыре года мне постоянно задают этот вопрос. Рано или поздно, возможно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду из «Сити». Понимаю этот вопрос, но у меня осталось 18 месяцев [по контракту], я этому очень рад. Этот вопрос задают каждый сезон, меня это устраивает.

Что должно произойти, то произойдёт, клуб должен быть ко всему готов, но сейчас этот вопрос не обсуждается. Даже если у меня есть контракт на 10 лет или на полгода, футбол всё равно сильно меняется. Сейчас я сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней проведу с отцом за игрой в гольф, это всё», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

54-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Материалы по теме
Мареска может возглавить «Ман Сити» в случае ухода Гвардиолы летом — The Athletic

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android