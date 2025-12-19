Скидки
Александер Исак получил шведский «Золотой мяч» как лучший игрок 2025 года

Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак был удостоен шведской премии «Золотой мяч». Награда была вручена по версии Шведской футбольной ассоциации в сотрудничестве с газетой Aftonbladet. В 2025-м календарном году Исак провёл 42 матча за «Ньюкасл», «Ливерпуль» и сборную Швеции, забив 17 голов и отдав четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что в борьбе за эту награду Исак обошёл нападающего лондонского «Арсенала» Виктора Дьёкереша.

Исак перешёл из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за € 144 млн в начале текущего сезона. На данный момент в активе новичка «Ливерпуля» два забитых мяча и одна голевая передача в этом сезоне.

