Александер Исак получил шведский «Золотой мяч» как лучший игрок 2025 года

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак был удостоен шведской премии «Золотой мяч». Награда была вручена по версии Шведской футбольной ассоциации в сотрудничестве с газетой Aftonbladet. В 2025-м календарном году Исак провёл 42 матча за «Ньюкасл», «Ливерпуль» и сборную Швеции, забив 17 голов и отдав четыре результативные передачи.

Стоит отметить, что в борьбе за эту награду Исак обошёл нападающего лондонского «Арсенала» Виктора Дьёкереша.

Исак перешёл из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за € 144 млн в начале текущего сезона. На данный момент в активе новичка «Ливерпуля» два забитых мяча и одна голевая передача в этом сезоне.