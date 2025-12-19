Скидки
«Они извергают ложь и постоянно, неустанно отравляют атмосферу». Лапорта — о ТВ «Реала»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в жёсткой форме высказался о мадридском «Реале» и клубном телевидении «сливочных» во время рождественского ужина команды.

«Должен предупредить вас, что наш нынешний успех порождает много зависти. Мы не позволим им продолжать подобные манёвры. «Реал» путает власть с невежественным деспотизмом, всегда первым начинает проявлять цинизм и чрезмерное, поразительное высокомерие. Я говорю о тех самых людях, которые ведут ужасную телепрограмму на «Реал ТВ», из которой они извергают ложь и постоянно, неустанно отравляют атмосферу. Мы снова сильны как на поле, так и за его пределами, в то время как они пытаются дискредитировать нас и даже осмеливаются стереть историю и присвоить её себе. Им это не удастся, мы строим эпоху и вернёмся к славе», — приводит слова Лапорты Cadena SER.

Взаимные претензии двух крупнейших клубов Испании с каждой неделей усиливаются. Ранее президент «Реала» Флорентино Перес назвал дело Негрейры «самым серьёзным скандалом в современном футболе» и упомянул при этом «Барселону». Лапорта прокомментировал такие нападки, как обострение «барселонита».

