Мастантуоно может уйти из «Реала» в аренду, чтобы попасть в сборную на ЧМ — El Nacional

Полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно рассматривает возможность шестимесячной аренды на вторую половину сезона-2025/2026. Это решение направлено на то, чтобы гарантировать себе место в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщает El Nacional.

Мастантуоно выступает за «Реал» с августа 2025 года, испанцы заплатили аргентинскому «Ривер Плейт» € 45 млн за переход молодого футболиста. На данный момент в активе игрока 14 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Мастантуоно составляет € 50 млн.