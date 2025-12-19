Сборная России отреагировала на новость о переломе руки у Матвея Сафонова

Сборная России в телеграм-канале пожелала здоровья вратарю Матвею Сафонову, выступающему в составе «ПСЖ», который сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА и выбыл до начала 2026 года.

«Ориентировочный срок восстановления вратаря сборной России – около трёх-четырёх недель. Желаем нашему чемпиону здоровья и скорейшего возвращения на поле», — написано в сообщении пресс-службы сборной.

В среду, 17 декабря, Сафонов с «ПСЖ» победил в финале Межконтинентального кубка ФИФА. В решающей встрече парижский клуб обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением.

