«Болонья» — «Интер»: текстовая трансляция матча Суперкубка Италии начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 19 декабря, пройдёт матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором сыграют «Болонья» и миланский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра выступит итальянец Даниэле Киффи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За Суперкубок Италии борются четыре команды: действующий победитель Серии А «Наполи», серебряный призёр «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан».

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.