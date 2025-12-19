Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот — о Салахе: не должно быть отвлекающих факторов из-за слов о его положении в клубе

Слот — о Салахе: не должно быть отвлекающих факторов из-за слов о его положении в клубе
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем своей команды Мохамеде Салахе перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На прошлой неделе я отметил, что дела говорят громче слов. Мы двинулись дальше. Он был в составе на матч с «Брайтоном», и он был первой заменой, которую я сделал. Сейчас Мохамед на Кубке африканских наций, играет важные матчи не только за себя, но и за страну. И нам, и ему предстоят очень важные игры, поэтому лучше сосредоточить внимание на самих себе. Не должно быть никаких отвлекающих факторов из-за моих слов о его положении в клубе», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Салах находится в расположении сборной Египта, которой предстоит принять участие в Кубке Африки. Египет сыграет в группе B со сборными ЮАР, Анголы и Зимбабве.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот исключал футболиста из состава команды из-за интервью с критикой клуба и недовольства своим положением.

Материалы по теме
Слот рассказал о травмах «Ливерпуля» перед матчем АПЛ с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android