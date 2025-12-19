Слот — о Салахе: не должно быть отвлекающих факторов из-за слов о его положении в клубе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем своей команды Мохамеде Салахе перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

«На прошлой неделе я отметил, что дела говорят громче слов. Мы двинулись дальше. Он был в составе на матч с «Брайтоном», и он был первой заменой, которую я сделал. Сейчас Мохамед на Кубке африканских наций, играет важные матчи не только за себя, но и за страну. И нам, и ему предстоят очень важные игры, поэтому лучше сосредоточить внимание на самих себе. Не должно быть никаких отвлекающих факторов из-за моих слов о его положении в клубе», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Салах находится в расположении сборной Египта, которой предстоит принять участие в Кубке Африки. Египет сыграет в группе B со сборными ЮАР, Анголы и Зимбабве.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот исключал футболиста из состава команды из-за интервью с критикой клуба и недовольства своим положением.