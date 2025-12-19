Скидки
«Челси» может перехватить трансферную цель «МЮ» из АПЛ стоимостью € 30-40 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за полузащитником «Борнмута» Тайлером Адамсом. Однако интерес к 26-летнему футболисту также проявляют «Челси» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «вишни» потребуют € 30-40 млн за возможный трансфер Адамса. Не исключено, что полузащитник может сменить команду зимой, однако наиболее вероятно, что это произойдёт летом.

В нынешнем сезоне Адамс принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

