«Ливерпуль» рассматривает Нико Уильямса на замену Салаха в 2026 году — Dailysports

Руководство «Ливерпуля» готовится к возможному уходу Мохамеда Салаха и рассматривает варианты усиления атакующей линии следующим летом. Мерсисайдцы проявляют интерес к вингеру «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсу. Однако высокая трансферная стоимость может стать серьёзным препятствием для сделки. Об этом сообщает Dailysports.

Сообщается, что сам Нико Уильямс надеется на интерес со стороны мадридского «Реала» после того, как президент каталонского клуба Жоан Лапорта исключил возможность его перехода в «Барселону». Важно отметить, что прошлым летом 23-летний испанец продлил свой контракт с баскским клубом до конца июня 2035 года. Соглашение включает в себя пункт о выкупе контракта за € 95 млн.

В этом сезоне игрок принял участие в 16 матчах во всех соревнованиях за баскскую команду, забив три гола и отдав две результативные передачи.