Сафонов: очень рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и нашей стране

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов обратился к болельщикам национальной команды, которых он поблагодарил за поддержку в последние дни.

«Всем привет. Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку, за кучу, тонну сообщений, которые я получил за эти последние два дня. Спасибо большое за поддержку. Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперёд. Очень рад, что смог подарить этот праздник не только «ПСЖ», но и нашей стране. Спасибо ещё раз всем за поддержку и до встречи на матчах сборной России», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале Российского футбольного союза (РФС).

В среду, 17 декабря, Сафонов с «ПСЖ» победил в финале Межконтинентального кубка ФИФА. В решающей встрече парижский клуб обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением. В пятницу, 19 декабря, стало известно, что Сафонов получил перелом руки.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: