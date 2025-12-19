Скидки
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы должны чаще отдавать ему мяч». Алонсо — о Родриго

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о нападающем своей команды Родриго перед матчем 17-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей».

«Было замечательно видеть, что он показал в последних двух играх, его игру и баланс, который он нам обеспечил. Он хорошо контролирует мяч и придает игре стабильность. Хаби хороший командный игрок как в обороне, так и в ограниченном пространстве. Мы должны чаще отдавать ему мяч, хотим быть более последовательными в этом плане. Родриго может играть на всех трех позициях: справа, в центре и слева, в зависимости от наших потребностей. Он в хорошей форме», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

