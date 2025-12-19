Судью Егора Егорова задержали по делу «Торпедо» — источник

Футбольного судью Егора Егорова задержали по делу «Торпедо». В четверг, 18 декабря, арбитр пытался улететь из России, но сотрудники правоохранительных органов не позволили ему сделать это. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей. Согласно версии следствия, с марта по май нынешнего года Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

