«Манчестер Сити» заинтересовался 18-летним нападающим французского «Труа» — Goal

«Манчестер Сити» продолжает активные поиски усиления состава и нацелился на 18-летнего нападающего французского клуба «Труа» Матиса Детурбе. По информации Goal со ссылкой на Footmercato, клуб из Манчестера проявляет серьёзный интерес к молодому футболисту, который уже успел посетить тренировочную базу «горожан».

Конкуренцию «Сити» составляют «Монако» и «Рома». Римский клуб уже сделал предложение в размере € 8 млн с двумя бонусами, однако получил отказ от «Труа».

В текущем сезоне чемпионата Франции Детурбе провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи. Интерес «Манчестер Сити» к игроку имеет дополнительные преимущества, так как «Труа» входит в структуру City Football Group, что может упростить процесс трансфера.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет € 4 млн.