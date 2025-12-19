Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» заинтересовался 18-летним нападающим французского «Труа» — Goal

«Манчестер Сити» заинтересовался 18-летним нападающим французского «Труа» — Goal
Комментарии

«Манчестер Сити» продолжает активные поиски усиления состава и нацелился на 18-летнего нападающего французского клуба «Труа» Матиса Детурбе. По информации Goal со ссылкой на Footmercato, клуб из Манчестера проявляет серьёзный интерес к молодому футболисту, который уже успел посетить тренировочную базу «горожан».

Конкуренцию «Сити» составляют «Монако» и «Рома». Римский клуб уже сделал предложение в размере € 8 млн с двумя бонусами, однако получил отказ от «Труа».

В текущем сезоне чемпионата Франции Детурбе провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи. Интерес «Манчестер Сити» к игроку имеет дополнительные преимущества, так как «Труа» входит в структуру City Football Group, что может упростить процесс трансфера.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити» в конце сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android