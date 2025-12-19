Хаби Алонсо: не мне ставить себе оценки

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо перед матчем 17-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей» попросил провести оценку его работы в конце сезона.

«Первое, что нужно сделать, это победить, а затем сыграть как можно лучше. Оценки будут в конце года. Сейчас ещё середина года, ещё слишком рано делать выводы. К тому же, не мне ставить себе оценки», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 10-й строчке, у команды 20 очков в активе. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 43 очка.