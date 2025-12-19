Аморим высказался о нашумевшем интервью Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на интервью полузащитника и капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша, в котором заявил о досаде из-за желания клуба продать его минувшим летом.

«Он [Фернандеш] поговорил с клубом перед интервью и сказал, что чувствует. Мы можем избежать подобных ситуаций, потому что уже знаем, что происходит. Бруну обсудил это с руководством.

Не знаю, справедливо ли это, но он сказал, что думает. Бруну должен отвечать на эти вопросы, а не я. Фернандеш — пример для подражания, который выкладывается на полную и делает всё возможное на каждой тренировке и в каждом матче. В этом он особенный, а нам нужно прогрессировать, чтобы почувствовать то же самое. Нам нужно спросить его, я думаю, он отличный пример для всей команды», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

