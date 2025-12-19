Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим высказался о нашумевшем интервью Бруну Фернандеша

Аморим высказался о нашумевшем интервью Бруну Фернандеша
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на интервью полузащитника и капитана «красных дьяволов» Бруну Фернандеша, в котором заявил о досаде из-за желания клуба продать его минувшим летом.

«Он [Фернандеш] поговорил с клубом перед интервью и сказал, что чувствует. Мы можем избежать подобных ситуаций, потому что уже знаем, что происходит. Бруну обсудил это с руководством.

Не знаю, справедливо ли это, но он сказал, что думает. Бруну должен отвечать на эти вопросы, а не я. Фернандеш — пример для подражания, который выкладывается на полную и делает всё возможное на каждой тренировке и в каждом матче. В этом он особенный, а нам нужно прогрессировать, чтобы почувствовать то же самое. Нам нужно спросить его, я думаю, он отличный пример для всей команды», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Материалы по теме
Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» хотел, чтобы я ушёл, и от этого мне очень больно

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android