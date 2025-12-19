Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец судьи Егорова отреагировал на новость о задержании сына по делу «Торпедо»

Отец судьи Егорова отреагировал на новость о задержании сына по делу «Торпедо»
Комментарии

Бывший российский судья Игорь Егоров прокомментировал информацию о задержании сына, арбитра Егора Егорова, по делу «Торпедо». Ранее о задержании судьи, собиравшегося улететь из России, сообщил журналист Иван Карпов.

«Ничего не знаю про задержание. Разговаривал с Егором минуту назад, всё было нормально», — приводит слова Егорова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей. Согласно версии следствия, с марта по май нынешнего года Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Решением КДК РФС Соболев отстранён от деятельности, связанной с футболом, на пять лет, Скородумов — на 10 лет.

Материалы по теме
Судью Егора Егорова задержали по делу «Торпедо» — источник

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android