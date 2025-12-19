Отец судьи Егорова отреагировал на новость о задержании сына по делу «Торпедо»

Бывший российский судья Игорь Егоров прокомментировал информацию о задержании сына, арбитра Егора Егорова, по делу «Торпедо». Ранее о задержании судьи, собиравшегося улететь из России, сообщил журналист Иван Карпов.

«Ничего не знаю про задержание. Разговаривал с Егором минуту назад, всё было нормально», — приводит слова Егорова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей. Согласно версии следствия, с марта по май нынешнего года Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Решением КДК РФС Соболев отстранён от деятельности, связанной с футболом, на пять лет, Скородумов — на 10 лет.

