Главная Футбол Новости

Transfermarkt поднял стоимость 17-летнего Карла из «Баварии» на € 40 млн

В пятницу, 19 декабря, специалисты из Transfermarkt обновили ценники футболистов Бундеслиги: самым подорожавшим игроком стал 17-летний атакующий полузащитник «Баварии» Ленарт Карл. Его стоимость увеличилась на € 40 млн, теперь он оценивается в € 60 млн, что соответствует росту на 200%.

Второе место занимает вингер «РБ Лейпциг» Ян Диоманд, чья цена выросла на € 25 млн до € 45 млн. На третьем месте находятся Саид Эль-Мала из «Кёльна» и Лука Вушкович из «Гамбурга», оба подорожали на € 22 млн до € 40 млн.

С июня 2025 года Ленарт Карл выступает за мюнхенскую «Баварию», контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 21 матч во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

