«Это карма». Энрике — о травме Сафонова
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о травме руки российского голкипера команды Матвея Сафонова, полученной во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго».
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Я с ним ещё не разговаривал. Никто не желает ничего плохого, однако именно в такие моменты многому учишься. Это карма. Он очень хорошо отыграл четыре матча. И жизнь говорит ему, что нужно отдохнуть, восстановиться и принять ситуацию. Он скоро вернётся в строй», — приводит слова Энрике L'Équipe.
Ранее сообщалось, что Сафонов пропустит по меньшей мере от трёх недель до четырёх.
Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.
