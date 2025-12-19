«Это карма». Энрике — о травме Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о травме руки российского голкипера команды Матвея Сафонова, полученной во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго».

«Я с ним ещё не разговаривал. Никто не желает ничего плохого, однако именно в такие моменты многому учишься. Это карма. Он очень хорошо отыграл четыре матча. И жизнь говорит ему, что нужно отдохнуть, восстановиться и принять ситуацию. Он скоро вернётся в строй», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Ранее сообщалось, что Сафонов пропустит по меньшей мере от трёх недель до четырёх.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.