Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это карма». Энрике — о травме Сафонова

«Это карма». Энрике — о травме Сафонова
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о травме руки российского голкипера команды Матвея Сафонова, полученной во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Я с ним ещё не разговаривал. Никто не желает ничего плохого, однако именно в такие моменты многому учишься. Это карма. Он очень хорошо отыграл четыре матча. И жизнь говорит ему, что нужно отдохнуть, восстановиться и принять ситуацию. Он скоро вернётся в строй», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Ранее сообщалось, что Сафонов пропустит по меньшей мере от трёх недель до четырёх.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

Материалы по теме
Сборная России отреагировала на новость о переломе руки у Матвея Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android