22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, что может повлиять на решение Флика о продлении контракта с «Барселоной»

Комментарии

Главные лица «Барселоны» передали агенту главного тренера команды Ханс-Дитера Флика информацию о желании клуба продлить с ним контракт ещё на сезон, до июня 2028 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий специалист предпочитает дождаться результатов выборов президента «Барселоны», которые состоятся в 2026 году. У Флика установились хорошие отношения с нынешним главой «блауграны» Жоаном Лапортой, в связи с этим он не хочет принимать решение о пролонгации трудового соглашения, не зная будущего Лапорты в клубе.

Флик возглавляет «блауграну» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

