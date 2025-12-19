Малафеев отметил характер Сафонова, доигравшего матч с «Фламенго» с переломом руки

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова во встрече с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в Межконтинентальном кубке ФИФА, несмотря на травму левой руки, которую он сломал во время отражения третьего удара в послематчевой серии пенальти.

«Насколько вообще возможно вратарю играть со сломанной рукой или пальцем — большой вопрос. Здесь всё зависит от степени перелома и от того, в каком именно месте он произошёл. Да, адреналин помогает не чувствовать боль, но в критические моменты играть всё равно становится невозможно, поэтому хочется верить, что у Матвея ничего серьёзного.

Многие футболисты доигрывают матчи с травмами до последнего — это показатель характера и внутреннего стержня. В этом смысле Матвею нужно отдать должное: он остался на поле до конца и показал высокий уровень игры. Надеюсь, восстановление у него пройдёт быстро», — приводит слова Малафеева ТАСС.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: