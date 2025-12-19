Клуб АПЛ заинтересован в голкипере «Барселоны» Марке-Андре тер Штегене — TEAMtalk

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

По информации источника, лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к вратарю и рассматривает возможность его подписания. «Барселона» готова к продаже тер Штегена, однако на данный момент конкретные переговоры между клубами не начались.

Немецкий голкипер выступает за сине-гранатовых с лета 2014 года. Срок действующего контракта тер Штегена с «Барселоной» истекает в конце июня 2028 года. Рыночная стоимость игрока по данным авторитетного портала Transfermarkt составляет € 7 млн.