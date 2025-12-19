Отец судьи Егорова рассказал подробности задержания арбитра из-за дела «Торпедо»

Бывший арбитр Игорь Егоров поделился информацией о задержании сына, футбольного судьи Егора Егорова, по делу «Торпедо». Ранее о задержании судьи, собиравшегося улететь из России, сообщил журналист Иван Карпов.

— Что произошло?

— Егор прилетел из Нижнего Новгорода в Москву, откуда хотел улетать на отдых с семьёй. В Москве подошли, сказали, что проходит по уголовному делу. Отвезли, допросили. Потом Егор поехал домой. Единственное, самолёт на отдых уже к тому моменту уже улетел.

— Идёт разговор, что это всё по «делу «Торпедо».

— Да, по этому.

— Он судил матчи «Торпедо»?

— Да. Весной, в марте с Тулой. Ровное чёткое судейство. Видимо, торпедовский человек, который находится под следствием, рассказывает — по-моему, 14 фамилий проходят по этому делу.

— Что рассказывает?

— Не знаю. Видимо, раз судил — и есть победа «Торпедо», говорится об этих моментах, — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей. Согласно версии следствия, с марта по май нынешнего года Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Решением КДК РФС Соболев отстранён от деятельности, связанной с футболом, на пять лет, Скородумов — на 10 лет.

Материалы по теме Отец судьи Егорова отреагировал на новость о задержании сына по делу «Торпедо»

Самые титулованные футбольные клубы России: