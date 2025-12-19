Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фергюсон допустил, что «МЮ» может потребоваться более 10 лет для завоевания чемпионства

Фергюсон допустил, что «МЮ» может потребоваться более 10 лет для завоевания чемпионства
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказался о нынешней ситуации в клубе.

«Он [Аморим] хороший человек в непростой ситуации. Вспоминаю своё пребывание [в «Манчестер Юнайтед»], когда «Ливерпуль» был на пике. Это была фантастическая команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов четыре раза. Но затем ей потребовался 31 год (на самом деле 30 лет. — Прим. «Чемпионата»), чтобы снова выиграть чемпионат.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в той же ситуации. Может пройти 10 или 11 лет, это цикл. Нужно всё тщательно продумать и убедиться, что трансферная политика будет лучше, чем была раньше», — приводит слова Фергюсона The Telegraph со ссылкой на Press Box PR.

Последний раз «красные дьяволы» становились чемпионами Англии в 2013 году, когда команду возглавлял Фергюсон.

Материалы по теме
Аморим высказался о нашумевшем интервью Бруну Фернандеша

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android