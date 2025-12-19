Фергюсон допустил, что «МЮ» может потребоваться более 10 лет для завоевания чемпионства

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказался о нынешней ситуации в клубе.

«Он [Аморим] хороший человек в непростой ситуации. Вспоминаю своё пребывание [в «Манчестер Юнайтед»], когда «Ливерпуль» был на пике. Это была фантастическая команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов четыре раза. Но затем ей потребовался 31 год (на самом деле 30 лет. — Прим. «Чемпионата»), чтобы снова выиграть чемпионат.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в той же ситуации. Может пройти 10 или 11 лет, это цикл. Нужно всё тщательно продумать и убедиться, что трансферная политика будет лучше, чем была раньше», — приводит слова Фергюсона The Telegraph со ссылкой на Press Box PR.

Последний раз «красные дьяволы» становились чемпионами Англии в 2013 году, когда команду возглавлял Фергюсон.

