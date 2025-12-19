Скидки
«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» на € 30 млн за вингера — Педроса

«Васко да Гама» не принял предложение «Зенита» на € 30 млн за покупку 19-летнего крайнего нападающего Райана. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Лукаса Педросу на своей странице в социальной сети X.

Ранее, в сентябре, СМИ писали о наличие интереса у сине-бело-голубых к бразильскому футболисту.

Райан играет за взрослую команду «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период вингер принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

