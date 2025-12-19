«Милан» подписал первый профессиональный контракт с 17-летним сыном Златана Ибрагимовича

17-летний шведский опорный полузащитник Винсент Ибрагимович подписал свой первый профессиональный контракт с итальянским клубом «Милан». В команде уже выступает Максимилиан Ибрагимович, старший брат Винсента, который играет за молодёжную команду «Милана» до 19 лет.

«ФК «Милан» рад объявить о подписании с Винсентом Златаном Сегером Ибрагимовичем своего первого профессионального контракта. Он станет частью проекта «Милан Футуро», инициативы, посвящённой подготовке и развитию молодых талантов», — сообщается на официальном сайте клуба.

Златан Ибрагимович, отец Винсента и Максимилиана, играл за «Милан» с 2010 по 2012 год. За этот период он провёл 163 матча, в которых забил 93 гола и отдал 35 результативных передач. В июле 2023 года Златан объявил о завершении своей карьеры, его последним клубом стал именно «Милан».