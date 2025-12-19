Микель Артета рассказал о процессе восстановления после травмы Кая Хаверца

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии здоровья и процессе восстановления нападающего своей команды Кая Хаверца перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

«В последние несколько недель он очень хорошо и довольно быстро прогрессирует, поэтому мы уверены, если всё будет продолжаться в том же духе на следующих тренировках, он скоро будет с нами. Не хочу называть какие-либо конкретные сроки, потому что после такого долгого отсутствия, после реабилитации, нам нужно быть осторожными. Необходимо двигаться пошагово, чтобы он вернулся надолго», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Кай Хаверц получил травму колена в матче 1-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.