Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета рассказал о процессе восстановления после травмы Кая Хаверца

Микель Артета рассказал о процессе восстановления после травмы Кая Хаверца
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии здоровья и процессе восстановления нападающего своей команды Кая Хаверца перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последние несколько недель он очень хорошо и довольно быстро прогрессирует, поэтому мы уверены, если всё будет продолжаться в том же духе на следующих тренировках, он скоро будет с нами. Не хочу называть какие-либо конкретные сроки, потому что после такого долгого отсутствия, после реабилитации, нам нужно быть осторожными. Необходимо двигаться пошагово, чтобы он вернулся надолго», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Кай Хаверц получил травму колена в матче 1-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Время пролетело быстро». Микель Артета — о шести годах в «Арсенале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android