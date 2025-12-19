Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Каманцев прокомментировал арест арбитра Егора Егорова по делу «Торпедо»

Павел Каманцев прокомментировал арест арбитра Егора Егорова по делу «Торпедо»
Комментарии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию об аресте арбитра Егора Егорова. Ранее появилось сообщение о задержании судьи правоохранительными органами в рамках дела московского «Торпедо» о попытке подкупа футбольных судей.

«В рамках дела в отношении руководства «Торпедо» продолжаются следственные мероприятия. Различные судьи вызываются для участия в процессуальных действиях, проводимых уполномоченными органами», — приводит слова Каманцева Sport24.

О задержании Егорова, который собирался улететь из России, сообщил сегодня, 19 августа, журналист Иван Карпов.

Ранее стало известно, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей. Следствие утверждает, что с марта по май текущего года Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» сумму в размере 1 млн рублей за обеспечение победы команды, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

В результате решения КДК РФС Соболев отстранён от деятельности, связанной с футболом, на пять лет, а Скородумов — на 10 лет.

Материалы по теме
Отец судьи Егорова рассказал подробности задержания арбитра из-за дела «Торпедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android