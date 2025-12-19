Павел Каманцев прокомментировал арест арбитра Егора Егорова по делу «Торпедо»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал информацию об аресте арбитра Егора Егорова. Ранее появилось сообщение о задержании судьи правоохранительными органами в рамках дела московского «Торпедо» о попытке подкупа футбольных судей.

«В рамках дела в отношении руководства «Торпедо» продолжаются следственные мероприятия. Различные судьи вызываются для участия в процессуальных действиях, проводимых уполномоченными органами», — приводит слова Каманцева Sport24.

О задержании Егорова, который собирался улететь из России, сообщил сегодня, 19 августа, журналист Иван Карпов.

Ранее стало известно, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей. Следствие утверждает, что с марта по май текущего года Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» сумму в размере 1 млн рублей за обеспечение победы команды, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

В результате решения КДК РФС Соболев отстранён от деятельности, связанной с футболом, на пять лет, а Скородумов — на 10 лет.