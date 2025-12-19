Президент Итальянской федерации футбола: говорим о честной игре, а потом плюём на всё это

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина высказался о необходимости прекратить неподобающее поведение официальных лиц во время проведения матчей.

«Сейчас это культурная проблема. Нам нужно заново открыть для себя чувство элементарной вежливости, иначе люди убедятся, что чем больше они кричат, тем сильнее это повлияет на решение судьи. Вместо этого это лишь поражение для имиджа итальянского футбола. Хватит этой постоянной агрессии, это касается всех: президентов, директоров, игроков, тренеров и болельщиков. Мы бесконечно говорим о честной игре и этике, проводим эти кампании, выписываем лозунги на груди, а потом выходим на поле и плюём на всё это», — приводит слова Гравины Football Italia.

В последние недели произошло несколько ярких инцидентов. Полузащитник «Кальяри» Майкл Фолоруншо был замечен в оскорблениях защитника «Ромы» Марио Эрмосо во время матча. В матче 1/2 финала Суперкубка Италии главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри вступил в конфликт с тренером «Наполи» Габриэле Ориали на бровке поля.