Рафинья — вне топ-5 игроков 2025 года по версии The Guardian, Холанд и Мбаппе — выше

Комментарии

Британская газета The Guardian составила рейтинг из 100 лучших футболистов 2025 года. Рейтинг был создан на основании голосования жюри, в которое вошли бывшие игроки, тренеры и журналисты. Возглавил список нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле. Отметим, вингер «Барселоны» Рафинья не попал в топ-5.

Топ-10 лучших футболистов 2025 года по версии The Guardian:

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»).
  2. Ламин Ямаль («Барселона»).
  3. Витинья («ПСЖ»).
  4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
  5. Гарри Кейн («Бавария»).
  6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
  7. Ашраф Хакими («ПСЖ»).
  8. Рафинья («Барселона»).
  9. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
  10. Педри («Барселона»).

В минувшем сезоне Рафинья в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

