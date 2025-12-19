Рафинья — вне топ-5 игроков 2025 года по версии The Guardian, Холанд и Мбаппе — выше

Британская газета The Guardian составила рейтинг из 100 лучших футболистов 2025 года. Рейтинг был создан на основании голосования жюри, в которое вошли бывшие игроки, тренеры и журналисты. Возглавил список нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле. Отметим, вингер «Барселоны» Рафинья не попал в топ-5.
Топ-10 лучших футболистов 2025 года по версии The Guardian:
- Усман Дембеле («ПСЖ»).
- Ламин Ямаль («Барселона»).
- Витинья («ПСЖ»).
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Ашраф Хакими («ПСЖ»).
- Рафинья («Барселона»).
- Мохамед Салах («Ливерпуль»).
- Педри («Барселона»).
В минувшем сезоне Рафинья в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.
Самые дорогие футболисты: