Рафинья — вне топ-5 игроков 2025 года по версии The Guardian, Холанд и Мбаппе — выше

Британская газета The Guardian составила рейтинг из 100 лучших футболистов 2025 года. Рейтинг был создан на основании голосования жюри, в которое вошли бывшие игроки, тренеры и журналисты. Возглавил список нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле. Отметим, вингер «Барселоны» Рафинья не попал в топ-5.

Топ-10 лучших футболистов 2025 года по версии The Guardian:

Усман Дембеле («ПСЖ»). Ламин Ямаль («Барселона»). Витинья («ПСЖ»). Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид). Гарри Кейн («Бавария»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Ашраф Хакими («ПСЖ»). Рафинья («Барселона»). Мохамед Салах («Ливерпуль»). Педри («Барселона»).

В минувшем сезоне Рафинья в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Самые дорогие футболисты: