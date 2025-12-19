УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной Дании Оге Харейде

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборных Дании и Норвегии Оге Харейде, который скончался на 73-м году жизни.

«Мы выражаем соболезнования семье, друзьям и бывшим коллегам норвежца Оге Харейде, скончавшегося в возрасте 72 лет», – сообщает аккаунт УЕФА в социальной сети X.

В 2017 году Харейде вывел сборную Дании на чемпионат мира 2018 года в России, где команда дошла до стадии 1/8 финала. В разные годы специалист также возглавлял национальные команды Норвегии и Исландии, а на клубном уровне работал с «Мольде», «Русенборгом» и «Викингом», «Брондбю», а также шведскими «Хельсингборгом», «Мальмё» и «Эргрюте». В тренерской карьере Харейде становился чемпионом Швеции, Дании и Норвегии, а в 2014 году был признан тренером года в чемпионате Швеции.