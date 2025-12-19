Скидки
Аморим отреагировал на слова Фергюсона, что «МЮ» может понадобиться 10 лет для титула

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал слова экс-тренера «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона, допустившего, что команде может потребоваться 10 или более лет для завоевания титула чемпионов Англии.

«Он [Фергюсон] разбирается в футболе лучше меня, особенно в английском футболе. Думаю, нам не потребуется много времени, чтобы выиграть чемпионат. Не знаю, какой тренер будет работать здесь, но искренне верю, что «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за титул в ближайшие годы. Думаю, это не займёт много лет, но кто знает», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Последний раз «красные дьяволы» становились чемпионами Англии в 2013 году, когда команду возглавлял Фергюсон.

Фергюсон допустил, что «МЮ» может потребоваться более 10 лет для завоевания чемпионства

